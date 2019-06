Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Salesforce anlässlich der angekündigten Übernahme von Tableau Software von 183 auf 181 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Preis für den Anbieter von Analyse-Software sei etwas ernüchternd, schrieb Analyst Matthew Hedberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der bisherigen sinnvollen Übernahmen des Softwarekonzerns sei er aber gewillt, dem Deal einen Vertrauensvorschuss zu gewähren./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 16:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 16:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-06-13/15:27

ISIN: US79466L3024