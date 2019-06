Goldman Sachs hat die Philips-Aktie anlässlich der Global Healthcare Conference der US-Investmentbank auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der niederländische Medizintechnikonzern habe den Ausblick für dieses Jahr bekräftigt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei angesichts ihrer eigenen sowie der Konsensschätzungen ein ermutigendes Signal./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 01:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000009538