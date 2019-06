Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach der beendeten Auktion von 5G-Frequenzen in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Ersteigerung von Frequenzblöcken im Wert von etwa 1 Milliarde Euro habe letzte Zweifel beseitigt, dass 1&1 Drillisch künftig mit dem Geschäftsmodell eines Netzbetreibers an den Markt geht, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die sei mit Blick auf künftige Wachstumschancen sinnvoll. Bis 2022 müssten nun aber etwa 1000 Funkstationen aufgebaut werden./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 09:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 09:42 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-06-13/15:31

ISIN: DE0005545503