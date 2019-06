IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania durchschneidet mit Bohrungen auf Crunchy Hill den oberen Teil eines epithermalen Systems

Toronto, Ontario, 13. Juni 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299154) berichtet, dass es seine Scout-Bohrkampagne in Crunchy Hill abgeschlossen hat und alle Assays und Ergebnisse von detaillierten Studien über Umwandlungsmineralien im Bohrkern erhalten hat. Das aus diesen Daten entwickelte Erkundungsmodell deutet darauf hin, dass die Scout-Bohrungen in Crunchy Hill den oberen Teil eines epithermalen Systems durchschnitten haben.

Dr. Keith Barron, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich über den Erfolg unserer Scout-Bohrungen - der ersten Mineralexplorationsbohrungen in der Cordillera del Cutucu im Südosten Ecuadors. Wir haben einen multidisziplinären Ansatz verwendet, der Geologie, Geochemie, Mineraltexturen und spektrale Daten, die vom Kern aus gemessen werden umfasst, um das Vorhandensein eines epithermalen Systems zu bestätigen, und wir haben gelernt, dass die angestrebte Goldzone tiefer ist als ursprünglich modelliert. All dies hat Zeit in Anspruch genommen, sollte sich aber längerfristig auszahlen, da diese Konzepte auf die Bohrung unserer umfangreichen Liste epithermaler Goldziele angewendet werden."

Auranias Präsident Dr. Richard Spencer fügte hinzu: "Mit dem Erhalt der endgültigen Assays und detaillierten Änderungsmineraldaten aus den neun Bohrlöchern in Crunchy Hill haben wir endlich die relevanten Bausteine, um unser Verständnis des Ziels zu verfeinern. Die Kampagne in Crunchy Hill hat erreicht, was mit den Scout-Bohrungen erreicht werden soll: Sie bestätigte das Vorhandensein eines epithermalen Systems und hat angegeben, wo wir bohren müssen, um das Herz des Systems zu schneiden, wo das zugehörige Gold erwartet wird.

"Unser Plan ist es, Crunchy Hill zu "besteigen" und die wachsende Liste anderer epithermaler Ziele, die von unseren Erkundungsteams identifiziert wurden, zu erkunden. Wenn man eine lange Liste von Zielen hat, besteht das Ziel des Scout-Bohrens darin, so effizient und kostengünstig wie möglich herauszufinden, welche das größte Potenzial haben, die besten Lagerstätten aufzunehmen. Der nächste Bereich für Scout-Bohrungen ist Yawi. Aus unserer Erfahrung in Crunchy Hill, wo der Kern des Mineralisierungssystems tiefer ist als erwartet, erwägen wir jedoch ein kurzes, fokussiertes geophysikalisches Programm vor dem Bohren. Wir beabsichtigen, ein Bohrgerät auf epithermale Ziele für die Goldmineralisierung zu konzentrieren und ein zweites tragbares Gerät zu mobilisieren, um später im Jahr 2019 mit dem Bohren von Kupfer-Silber-Zielen zu beginnen."

Mineralverwitterung und Mineralisierung

Die Bohrungen in Crunchy Hill durchschnitten zwei Zonen, die in der Tiefe eine Goldmineralisierung enthalten könnten; eine Zone, die von den Bohrlöchern CH-005 und CH-007 (die "5-7-Struktur") und eine Zone, die von dem Bohrloch CH-009 (die "9-Struktur") geschnitten wurde (Abbildung 1). Alle Bohrlöcher lieferten Schnittpunkte aus minderwertigem, aber anomalem Silber, mit Pfadfinderelementanreicherung (Arsen, Antimon, Selen und Thallium) sowie Zonen mit mittlerer bis intensiver Verkieselung mit verteiltem Pyrit.

Das Hauptziel der 5-7 Struktur liegt dort, wo die Venen-Breccia die laminierte Sedimentschicht schneidet, die in Bohrloch CH-009 in einer Tiefe von ca. 450 m unter dem Kragen von Bohrloch CH-007 geschnitten wurde, wie in Figur 1 dargestellt. Die Sedimentschicht ist ca. 100 m dick und enthält Kohlenstoff, der Gold aus hydrothermalen Flüssigkeiten extrem effizient abscheidet - daher unsere Erwartung einer Goldmineralisierung in Schichten innerhalb des Sedimentgesteins sowie in Venen in der angrenzenden spröden Lava.

Das Ziel auf der 9. Struktur ist eine Quarzvene, die auf der Tiefenerweiterung der schwach mineralisierten Bruchzone entwickelt wurde, die im Loch CH-009 durchschnitten wurde. Das Zielkonzept besteht darin, dass die Goldzone in einer Tiefe von ca. 450 m unter der geschätzten Position der Landoberfläche zum Zeitpunkt der Mineralisierung liegt - etwa 300 m unter der Bohrplattform, von der aus das Bohrloch CH-009 gebohrt wurde, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1. Vertikaler Querschnitt durch Crunchy Hill mit Bohrlochabschnitten (Silbergehalt ("Ag" = Silber), Wirtsgestein und Veränderung der Mineralzone.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47063/Aurania_Cr unchy Drill Results_2-2019-06-13 DEPRcom.001.png

Tabelle 1. Zusammenfassung der wichtigsten Abschnitte der Scout-Bohrungen am Crunchy Hill.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47063/Aurania_Cr unchy Drill Results_2-2019-06-13 DEPRcom.002.png

Bohrungen

Neun Diamantbohrungen wurden in Crunchy Hill auf einer Gesamtlänge von 3.204 Metern fertiggestellt.

Nächste Schritte

Anstatt mit einer zweiten Runde tieferer Bohrungen zu beginnen, die darauf abzielen, potenzielle Goldzonen am Crunchy Hill zu durchteufen, hat das Management beschlossen, die Scout-Bohrungen anderer epithermaler Ziele im Projekt Lost Cities - Cutucu fortzusetzen. Das nächste Gebiet, das für die Scout-Bohrung vorbereitet wird, ist das erste von drei Zielen bei Yawi.

Unsere Schlussfolgerung aus den Bohrungen in Crunchy Hill ist, dass die "karge Lücke" zwischen der Höhe der alten Landoberfläche, die zu dem Zeitpunkt vorhanden war, als sich das epithermale System entwickelte, und dem Herzstück des Systems, in dem die höchsten Goldgehalte liegen sollten, mindestens 450 m beträgt (Abbildung 1). Unter der Annahme, dass das epithermale System bei Yawi ähnlich ist, prüfen wir, ob wir zusätzliche Geophysik einsetzen sollten, um die Ziele bei Yawi zu verfeinern. Diese Ziele wurden mit Daten aus der Bodengeochemie, der Mineralverwiterung und der geologischen Kartierung entwickelt - alle diese Informationen stammen von der Oberfläche. Die induzierte Polarisation ("IP") ist eine geophysikalische Technik, die entwickelt wurde, um mögliche Widerstandsbereiche (die üblicherweise mit Quarz verbunden sind) oder Leitfähigkeiten, die auf das Vorhandensein von Sulfiden hinweisen können, bis zu einer Tiefe von etwa 500 m zu identifizieren. Angebote für eine IP-Untersuchung über die drei definierten Ziele bei Yawi werden derzeit ausgewertet - und das Scout-Bohren kann sich dort verzögern, bis eine IP-Untersuchung über das erste der drei Ziele abgeschlossen ist. Die Bohrungen könnten auf dem ersten Ziel beginnen, während eine IP-Untersuchung auf den beiden anderen Zielen bei Yawi abgeschlossen ist.

Darüber hinaus werden Vorbereitungsarbeiten für die Scout-Bohrungen auf den Kupfer-Silber-Zielen im Laufe des Jahres 2019 durchgeführt.

Probenanalyse & Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle ("QAQC")

Der Kern wurde geschnitten und Halbkernproben für die Analyse bei MS Analytical in Cuenca, Ecuador, vorbereitet. Die Kernproben wurden auf 10 mesh gequetscht (das zerkleinerte Material durchläuft ein Netz mit Öffnungen von 2 Millimetern ("mm")), aus dem eine 1 kg Teilprobe entnommen wurde. Die Teilprobe wurde auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert und ein 200-Gramm-Split ("g") zur Analyse bereitgestellt.

Das Personal von Aurania hat eine zertifizierte Standardzellstoffprobe, eine Viertelkern-Probe und einen Feldrohling eingesetzt, die jeweils im Abstand von etwa 20 Proben in allen Chargen abwechselnd eingesetzt werden.

Von MS Analytical vorbereitete Proben wurden zur Analyse an seine Assayanlage in Vancouver geschickt. Etwa 0,25 g Gesteinszellstoff wurden mittels ICP-MS auf 48 Elemente aufgearbeitet und analysiert.

MS Analytical berichtete, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden haben. Darüber hinaus zeigte die Analyse von Kontrollproben durch Aurania, dass sie die internen QAQC-Standards auch bestanden haben.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und ist eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt Edelmetalle und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nicht-Erteilung erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47063

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47063&tr=1

