No-Deal oder Exit vom Brexit? Die Briten sind bei dem EU-Austritt gespalten. Boris Johnson, der in der ersten Wahlrunde als Favorit bestätigt wurde, stellt den No-Deal-Brexit offen in den Raum. Die EU steckt im Dilemma.

Das Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May in Großbritannien nimmt Fahrt auf - und dabei werden die Optionen beim Brexit immer enger. Am Donnerstag stimmten die konservativen Abgeordneten im Unterhaus erstmals ab und warfen zunächst die drei schwächsten der zehn Bewerber raus, die an die Partei- und die Regierungsspitze drängen. In den nächsten Tagen wird weiter gesiebt. Aber wer es auch wird: Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein Brexit-Hardliner.

Wie hältst du's mit dem No-Deal? Das war die Gretchenfrage für die Kandidaten. Gemeint ist der von vielen gefürchtete ungeregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, der die Wirtschaft und die Bürger schwer belasten dürfte. Doch gilt der abrupte Bruch mit Brüssel bei Brexit-Anhängern immer mehr als reine Lehre.

Favorit Boris Johnson, der in der ersten Abstimmungsrunde am Donnerstag bei weitem die meiste Unterstützung hatte, stellt den No-Deal-Brexit offen in den Raum. Zwar sei er nicht darauf aus, beteuerte er in seiner Bewerbungsrede am Mittwoch. Aber die bereits zwei Mal verlängerte Austrittsfrist bis 31. Oktober müsse unbedingt eingehalten werden. Das Land müsse auf alles vorbereitet sein, sagte der frühere Außenminister. Sein Versprechen: Er werde einen "besseren Deal" aushandeln als die scheidende Premierministerin May, die mit ihrem Brexit-Abkommen im Parlament dreimal scheiterte.

Nachbesserungen haben auch andere Bewerber angekündigt, verbunden mit der Drohung, sonst eben ohne Vertrag aus der EU zu gehen. Nur ignorieren sie dabei die unmissverständliche Ansage aus Brüssel: "Das Austrittsabkommen wird nicht nachverhandelt", sagte Kommissionschef Jean-Claude Juncker gerade erst wieder. Wenn beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...