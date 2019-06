Neue Tweets von Donald Trump zum Handelsstreit USA/China drückten gestern etwas auf die Stimmung am US-Markt. So schloss der Dow Jones leicht schwächer (-0,17%). Auch der S&P 500 (-0,19%) und der Nasdaq 100 (-0,55%) verzeichneten Verluste.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Lululemon, RH, Alibaba, T-Mobile US, Disney, Beyond Meat und Uber. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.