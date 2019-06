Die Märkte zeigten sich zuletzt wieder freundlicher. Was ist der Hintergrund angesichts zahlreicher Baustellen?



Marktexperte Michael Foeller von der ICF Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die aktuellen Einflussfaktoren für die Märkte. Was er als Kaufgelegenheit ansieht und wie er die weitere Entwicklung einschätzt, mehr dazu in der vollständigen Sendung.