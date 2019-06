Die Partnerschaft von CGLytics und Manzama verändert die Art und Weise, wie Anwaltskanzleien neue Geschäftsbeziehungen und zukunftsweisende Governance-Verfahren entwickeln

In einer Zeit, in der sich die Marktdynamik wandelt und Anwaltskanzleien mit ihren Klienten, deren wichtigsten Entscheidungsträgern, mit Unternehmensnetzwerken und Wettbewerbern Schritt halten müssen, ist es von entscheidender Bedeutung, kontinuierlich Mehrwert zu generieren, sich zu differenzieren und neue Möglichkeiten der Geschäftsentwicklung zu erschließen.

CGLytics und Manzama werden künftig kooperieren, um die Geschäftsentwicklung und die Möglichkeiten für weltweit führende Anwaltskanzleien voranzubringen. Durch diese Partnerschaft erhalten Anwaltskanzleien Zugang zu intuitiven Relationship-Mapping-Tools, die Verbindungen zwischen den Entscheidungsträgern in verschiedenen Unternehmen aufzeigen. Sie gestatten es, den einfachsten und kürzesten Weg zur Kontaktaufnahme aufzuzeigen, was keine leichte Aufgabe ist. Klienten können Veränderungen in der Führungs- und Organisationsstruktur von Unternehmen verfolgen. Zu diesem Zweck erhalten sie täglich oder auch wöchentlich aktuelle Meldungen und Benachrichtigungen.

Die umfangreiche Datenbank von CGLytics bietet Zugang zu Hunderttausenden von umfassenden Profilen von Führungskräften aus der Wirtschaft und zu deren Vergütungsvereinbarungen sowie Zugriff auf Unternehmensnetzwerke von mehr als 5.500 weltweit börsennotierten Unternehmen. Der leistungsstarke Relationship-Mapping-Algorithmus bildet weltweit über 1,3 Millionen Verbindungen zwischen Direktoren und wichtigen Führungskräften aus der Wirtschaft ab.

Durch den Zugriff auf die umfangreichsten, detailliertesten Datensätze zur globalen Corporate Governance, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind, sind Anwaltskanzleien in der Lage, detaillierte Einblicke in die Corporate Governance-Verfahren zu erhalten und ihren Mandanten qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Dies erreichen sie, indem sie die Praktiken ihrer Wettbewerber analysieren und auf schnelle Weise potenzielle Ineffizienzen erkennen, die das Risiko des Aktionärsaktivismus bergen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CGLytics, um Anwaltskanzleien mit praktisch verwertbaren Beziehungsanalyseinformationen und erstklassigen Corporate-Governance-Informationen zu versorgen", erläuterte Peter Ozolin, CEO von Manzama. "Das gemeinsame Leistungsangebot wird es unseren Kunden ermöglichen, ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber wichtigen Entscheidungsträgern auf einfache Weise gerecht zu werden, neue Verbindungen zu erkennen und die effizientesten Methoden zu ermitteln, um Beziehungen zu neuen Zielpersonen aufzubauen. Gleichzeitig erhalten sie noch detailliertere Erkenntnisse zur Corporate Governance, um ihre Beratungstätigkeit einen großen Schritt voranzubringen."

Aniel Mahabier, Gründer und CEO von CGLytics, beschrieb die Partnerschaft als "eine unserer spannendsten Kooperationen. Unser einzigartiger, leistungsstarker Relationship-Mapping-Algorithmus in Kombination mit praktisch nutzbaren Corporate Governance-Informationen in einem einheitlichen System ermöglicht es Anwaltskanzleien, ihre Geschäftstätigkeit entscheidend weiterzuentwickeln und ihre Mandanten optimal zu beraten."

Anwaltskanzleien, die daran interessiert sind, neue Beziehungen zu ermitteln und ihr Geschäftsnetzwerk für Kundenmanagement- und Entwicklungsaktivitäten sowie für die Nutzung erstklassiger Corporate-Governance-Daten zu erweitern, sollten sich noch heute mit Manzama in Verbindung setzen.

Über Manzama

Manzama setzt Maßstäbe, wenn es darum geht, für Unternehmen entscheidende Informationen zu ermitteln. Seit 2010 ist das Unternehmen der führende Anbieter von Current-Awareness- und Marktinformationslösungen für professionelle Serviceorganisationen auf der ganzen Welt. Manzama bietet intuitive Tools für die Informationssuche und -weitergabe, eine benutzerfreundliche Implementierung und die Integration in zahlreiche erstklassige Plattformen anderer Anbieter. Manzama liefert mit anspruchsvollen Suchalgorithmen und modernsten Machine-Learning-Techniken wichtige Erkenntnisse, die Profis dabei unterstützen, ihren Mandanten einen besseren Service anzubieten, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Initiativen zur Wissens- und Geschäftsentwicklung zu unterstützen.

Über CGLytics

Die CGLytics verändert die Art und Weise, wie Entscheidungen zur Corporate Governance getroffen werden. Durch die Kombination umfangreicher Corporate-Governance-Daten mit den umfassendsten Analysewerkzeugen ermächtigt CGLytics Unternehmen, Investoren und professionelle Dienstleister, unmittelbar einen Gesundheitscheck der Governance durchzuführen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Von einzigartigen Analysen zur leistungsorientierten Vergütung und Instrumenten zum Vergleich von Peer-Unternehmen bis hin zu Erkenntnissen über die Vorstandseffektivität können Unternehmen und Anleger jetzt einfach auf die umfangreichste Governance-Informationsquelle zugreifen und erhalten damit die Grundlagen, um die für eine moderne gute Unternehmensführung erforderlichen Einblicke zu gewinnen.

