ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA36171K1021 GGX Gold Corp. 13.06.2019 CA36171K2011 GGX Gold Corp. 14.06.2019 Tausch 3:1

US15130G3039 Cemtrex Inc. 13.06.2019 US15130G6008 Cemtrex Inc. 14.06.2019 Tausch 8:1