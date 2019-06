Selbst mit frühen Lieferkettenschwierigkeiten in ganz Kanada und in Kalifornien, einem Markt, der Kanada bei den jährlichen Cannabis-Verkäufen leicht übertreffen könnte, boomt die Cannabis-Industrie. Laut Arcview Market Research wird der Umsatz 2019 um 38 % auf 16,9 Mrd. US-Dollar steigen und bis 2022 vielleicht mehr als 31 Mrd. US-Dollar an globalen Umsätzen erreichen. Alle Augen sind auf die Produktion und die internationale Expansion gerichtet Seit etwa 18 Monaten steht die Kapazitätserweiterung ...

