Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (ISIN LU1048313974/ WKN A110QE) könnten Anleger in die Performance von Unternehmen aus aufstrebenden Ländern investieren, die im Branchenvergleich gute Ratings in ökologischem, gesellschaftlichem und unternehmerischem Wohlverhalten bekommen würden. Hingegen seien Unternehmen ausgeschlossen, die moralische, religiöse und ethische Kriterien verletzen würden. ...

