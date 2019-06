(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.06.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Unter anderem können Santhera und Qiagen zulegen, auch für Sirona Biochem geht es nach oben. An der Wall Street klettern Gilead Sciences. Der DAX verbessert sich kurz nach Handelsbeginn an der Wall Street um 0,5 Prozent auf 12.179 Punkte. Hier geht es für Wirecard, Heidelberg Cement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...