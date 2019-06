München (ots) - Die geplanten Themen:



"ttt": Radikal ist das neue realistisch



Rutger Bregman ist die herausragende Stimme einer neuen Bewegung



Rutger Bregman ist 31 Jahre jung und ein intellektueller Shootingstar - dieser Mann vermittelt Hoffnung. Der Historiker, Autor und Journalist aus den Niederlanden ist ein bedeutendes Gesicht der jungen, europaweiten Bewegung, die nicht nur eine radikale Wende in der Klimapolitik fordert, sondern auch den Kapitalismus radikal transformieren will. Die Welt soll gerechter, freundlicher und lebenswerter werden, trotz oder gerade wegen der großen globalen Herausforderungen, vor denen die Demokratien Europas stehen.



Bregman ist zu Beginn des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit einem spektakulären Auftritt aufgefallen, als er die anwesenden, überwiegend schwerreichen Teilnehmer dazu aufrief, endlich ihre Steuern zu zahlen. Rutger Bregman plädiert für neue gesellschaftliche Verträge, einen Systemwechsel hin zu einer gerechteren, sozialen Gesellschaft. Und er trifft damit einen Nerv: den Wunsch nach neuem Denken und neuem politischem Gestaltungswillen. Die Klimakatastrophe wird ohne eine radikale Veränderung des aktuellen Wirtschaftssystems nicht zu verhindern sein, sagt Bregman und stellt wichtige Fragen: Warum akzeptieren demokratisch verfasste Gesellschaften immer noch, dass Arbeit viel höher besteuert wird als Kapitalgewinne auf den Finanzmärkten? Warum werden Steueroasen mitten in Europa geduldet, obwohl doch die Europäische Union die Macht hätte, weltweit ein Beispiel für eine wohlhabende, gerechte Gemeinschaft zu werden? Wie kommen wir zu einer neuen Verteilung des Reichtums? Bregman hat darauf interessante Antworten. "Utopien für Realisten", so heißt auch sein aktuelles Buch.



"ttt" hat Rutger Bregman im niederländischen Houten getroffen und mit ihm über seine Pläne für unsere Zukunft gesprochen.



Außerdem bei "ttt":



Art Basel - Pulsmesser des internationalen Kunstbetriebs und Investmentparadies für Milliardäre: "ttt" trifft Vertreter der größten und bedeutendsten Galerien der Welt - Larry Gagosian, David Zwirner und Arne Glimcher von "Pace" - und fragt: Was macht das alles mit der Kunst?



Sehen wir uns immer noch als Herrenmenschen? - Auf den Spuren des deutschen Kolonialismus: "ttt" ist mit dem Journalisten, Schriftsteller und Afrika-Korrespondenten Bartholomäus Grill unterwegs in Namibia.



Madonna - Mega-Star und globale Pop-Ikone im Exklusiv-Interview: "ttt" trifft Madonna in London und spricht mit ihr über Altersrassismus, Musik und Politik.



Moderation: Evelyn Fischer



Redaktion: Edith Lange und Christian Sprenger (hr)



