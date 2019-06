Heute hat unsere aktienlust.tv-Korrespondentin Nicole Straub einen ganzen bunten Strauß an Themen im Gepäck, die sie mit unserem Experten an der Frankfurter Börse, Mick Knauff, bespricht. So geht es unter anderem um den Modekonzern Inditex, besser bekannt durch seine Töchter wie Zara oder Massimo Dutti. Darüber hinaus nehmen sich die beiden den derzeit heiß diskutierten Wasserstoffsektor und Nel ASA vor. In den USA macht derzeit vor allem ein Unternehmen Schlagzeilen: Beyond Meat. Soll man hier ...

