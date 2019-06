Im Mai steigt die Zahl der Passagiere bei der Lufthansa Gruppe um 2,8 Prozent auf 13,2 Millionen an. Der Sitzladefaktor legt um 1,7 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent zu. In München erhöht sich die Zahl der Passagiere um 7,1 Prozent, in Wien liegt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...