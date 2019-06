ZÜRICH (Dow Jones)--Sehr verhalten hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag gezeigt und kaum verändert geschlossen. Allerdings hat der SMI im Verlauf des Tages ein neuerliches Rekordhoch bei knapp 9.907 Punkten erzielt. Positive Impulse kamen von den anderen Börsen in Europa und von der Wall Street, die leichte Gewinne verbuchten. Doch nach fünf Tagen mit Aufschlägen in Folge ging dem Schweizer Markt die Luft aus.

Zudem kam wenig Hilfe vom Devsisenmarkt. Denn der Franken legte zu, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Zinsen zwar wie erwartet unverändert gelassen hat, zugleich aber die Prognose für die weiter schwache Inflation erhöhte. Außerdem sprach sie davon, dass die Konjunktur Fahrt aufgenommen habe.

Der SMI gewann 2 Punkte auf 9.862. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,33 (zuvor: 44,22) Millionen Aktien.

Pharmatitel waren europaweit gesucht. "In die Branche fließt seit einigen Tagen frisches Geld", sagte ein Marktteilnehmer. Anleger suchten offensichtlich defensives Wachstum und stießen auf Pharmawerte. Unter den Schweizer Werten gewannen Novartis 0,7 Prozent und Roche 0,4 Prozent. Roche hat überdies mit seinem Medikament Mabthera einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung Pemphigus vulgaris (PV) erzielt. Die Lonza-Aktie machte nach ihrem jüngsten Höhenflug die Aufwärtsbewegung der Branche nicht mehr mit und gab 1,1 Prozent ab.

Die Luxusgüterwerte sackten ab. Für die Analysten von Bryan Garnier sind die Demonstrationen in Hongkong keine gute Nachricht für die Branche. Während der sogenannten Regenschirm-Bewegung 2014 hätten Swatch und Richemont in einem Monat zweistellige Verluste verzeichnet. Beide Unternehmen sind stark auf den chinesischen Markt orientiert. Richemont gaben um 1,1 Prozent nach und Swatch um 1,2 Prozent.

Lafargeholcim erholten sich von dem gut vierprozentigen Verlust am Mittwoch. Eine größere Platzierung hatte die Aktie gedrückt. Nun ging es im Gegenzug um 1,7 Prozent nach oben.

June 13, 2019

