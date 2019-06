FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. "Uns fehlen momentan die Impulse, dies belegt auch das niedrige Handelsvolumen", so ein Marktteilnehmer. Für vorsichtigen Optimismus sorgt unverändert das Hoffen auf Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr. Auf der anderen Seite belastet der US-Protektionismus, der globale Handelsbarrieren aufbaut. Den nächsten größeren Akzent dürfte erst die Fed-Sitzung in der kommenden Woche liefern. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.169 Punkte.

Für die Telekom-Branche lieferte das Ende der 5G-Auktion die Impulse. Nach 497 Runden legte keiner der vier Bieter mehr eine erhöhte Offerte für einen der 41 angebotenen Frequenzblöcke vor. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland sowie 1&1 Drillisch zahlen insgesamt 6,55 Milliarden Euro für die bis 2040 laufenden Lizenzen.

"Die hohen Kosten für die Auktion sind ein Rückschlag für die Branche", sagte ein Jefferies-Analyst. Dennoch reagierten die Anleger mit einer gewissen Erleichterung, insbesondere bei Aktien kleinerer, finanzschwächerer, Anbieter. Das Papier von 1&1 Drillisch legte um 0,4 Prozent zu, der Kurs der Mutter United Internet stieg um 1,4 Prozent. Telefonica Deutschland schaffte ebenfalls ein Plus von 1,4 Prozent. Deutsche Telekom gaben dagegen 0,1 Prozent nach - hier spielte der Ausgang der 5G-Auktion keine Rolle.

Interesse an Varta-Kapitalerhöhung gut

Das Interesse an der Kapitalerhöhung von Varta war extrem hoch. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass es beim Platzierungspreis von 46,70 Euro keinen Abschlag gegenüber dem Schlusskurs gegeben habe. Der Erlös dient der Finanzierung einer Ausweitung der Produktionskapazitäten im stark wachsenden Bereich der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen. Varta zogen um 5,6 Prozent an.

Negativ bewertete ein Marktteilnehmer die Turbulenzen bei Aurubis, die Aktie verlor 8 Prozent. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden Jürgen Schachler einstimmig mit sofortiger Wirkung freigestellt. Zudem stoppten Vorstand und Aufsichtsrat ein internes Investitionsprojekt des Konzerns. Das Ergebnis des dritten Quartals wird davon mit etwa 30 Millionen Euro belastet. Ursprünglich hatte das Projekt ab 2022/23 EBITDA-Beiträge von 80 Millionen Euro heben sollen.

Wacker Chemie zeigten sich ebenfalls sehr schwach, der Kurs verlor 4,8 Prozent. Händler verwiesen auf eine Gewinnwarnung von Elkem. Der norwegische Wettbewerber teilte mit, der Silikonmarkt entwickle sich schwächer als erwartet - besonders in China. 11880 machten hingegen einen Satz von 8,7 Prozent auf 1,87 Euro nach einer Übernahmeofferte durch United Vertical Media. United Vertical bietet 1,87 Euro je Aktie.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 69,2 (Vortag: 70,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,80 (Vortag: 2,83) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.169,05 +0,44% +15,25% DAX-Future 12.174,00 +0,50% +14,96% XDAX 12.174,70 +0,52% +15,06% MDAX 25.467,60 +0,12% +17,97% TecDAX 2.846,75 +0,83% +16,19% SDAX 11.109,57 +0,23% +16,83% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,54 6 ===

