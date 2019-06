Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Emaar Hospitality Group, die Hospitality- und Leisure-Sparte des globalen Immobilienentwicklers Emaar Properties, hat Vida Emirates Hills enthüllt, ein gehobenes Lifestyle-Hotel im Herzen der Ruheoase Emirates Hills und in fußläufiger Entfernung von Emirates Golf Club und Address Montgomerie, zwei der schönsten Golfanlagen in Dubai. Die Gäste haben Zugang zum Emirates Golf Club, eine anspruchsvolle 72-Par-Golfanlage mit einem 6.676-m-Layout, und zur 107 Hektar großen Meisterschaftsgolfanlage Address Montgomerie.



Das Hotel mit 160 Zimmern ist das dritte Projekt der Marke Vida Hotels and Resorts in Dubai und das 16. Hotel im Portfolio der Emaar Hospitality Group. Vida Emirates Hills hat tolle Sommerangebote mit 50 % Preisnachlass vom besten Angebotspreis, buchbar bis zum 31. Juli und gültig für Übernachtungen bis zum 30. September 2019.



Chris Newman, COO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Vida Emirates Hills macht ein besonderes Werteversprechen, nämlich als erstes Vida-Hotel im Wohngebiet Emirates Hills. Es bietet seinen Gästen ein lebensfrohes, erhebendes und inspirierendes Erlebnis mit den Annehmlichkeiten eines Resorts und spektakulärem Blick auf zwei Golfanlagen."



Vida Emirates Hills ist nur 20 Minuten vom Dubai International Airport und 30 Minuten vom Al Maktoum International Airport entfernt. Es ist zentral gelegen mit optimaler Anbindung an die Geschäftsviertel und Freizeitangebote der Stadt.



Einige der Zimmer und Suites im Resortstil haben einen atemberaubenden Ausblick auf die Golfanlagen. Sämtliche Zimmer sind mit modernster Technologie und Annehmlichkeiten ausgestattet, beispielsweise ein interaktives TV-System und Apple TV, kostenloses Wi-Fi und 24h-Zimmerservice.



Die Liebe zum Detail ist überall zu spüren und wird komplettiert durch 24h-Concierge-Service und Leihfahrräder und Elektroroller, um die Naturpfade der Wohnanlage zu erkunden. Der Fitnessclub ist mit den modernsten Geräten ausgestattet, und vom Pool aus kann man spektakuläre Ausblicke genießen.



Vida Emirates Hills bietet eine exquisite Küche. Im Stage 2 können die Gäste einen Nachmittagstee genießen. Origins ist ein legerer Treff, der täglich rund um die Uhr geöffnet ist. Junipers ist die Destination-Lounge und bietet drinnen wie draußen ein unvergessliches Erlebnis. Im Außenbereich mit Blick auf die zwei Golfanlagen wird es verschiedene Speisen- und Getränkekonzepte geben.



Vida Emirates Hills biete 10 Besprechungszimmer, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Kunstliebhaber werden von dem Hotel begeistert sein, das besonderen Wert auf Design, Kunst, Fotografie und lokale Kultur legt. Jetzt buchen auf: www.vidahotels.com



