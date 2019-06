Mannheimer Morgen zu befristeten Arbeitsverträgen Überschrift: Ziel verfehlt Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Zahl der sachgrundlosen Befristungen von Jobs zu reduzieren. Wer sich nun die Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung anschaut, bemerkt schnell: Ziel verfehlt, und zwar deutlich. Noch nie sind so viele befristete Jobs registriert worden wie im Jahr 2018. Millionen Menschen in Deutschland arbeiten - auf Zeit. Klar, Betriebe können mit Befristungen flexibel reagieren, wenn sich die Geschäftslage ändert. Und natürliche werden womöglich irgendwann feste Arbeitsverhältnisse daraus. Doch erst einmal leben Betroffene mit einer hohen Unsicherheit. Denn wer als Berufseinsteiger eine Familie gründen oder einen Kredit für die eigene Wohnung bekommen will, der braucht einen sicheren Arbeitsplatz - und keinen wackeligen Vertrag, bei dem sich eine Verlängerung an die nächste reiht. Durch eine Wirtschaftsflaute wächst zudem das Risiko, am Ende des Arbeitsvertrags auf der Straße zu stehen. Eine richtige Perspektive sieht anders aus. In Zeiten des Fachkräftemangels schaden sich Unternehmen schnell selbst, wenn sie jungen Menschen nur Verträge auf Zeit anbieten. Die sehen sich dann lieber woanders um. Wundern darf das keinen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

