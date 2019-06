DAX verpasst Befreiungsschlag, Ölmärkte im Fokus

Am heutigen Donnerstag konnte der DAX leichte Kurszuwächse verzeichnen. Allerdings bleibt es fraglich, ob dies der Beginn einer erneuten Erholungsrallye war.

Das war heute los. Die schwache US-Inflation bestärkte Investoren in ihrem Glauben an eine baldige Leitzinssenkung der Notenbank Fed. Zumal die jüngsten Arbeitsmarktdaten sehr schwach ausgefallen waren. Allerdings konzentrierten sich Marktteilnehmer heute besonders stark auf die Ölmärkte. Der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent stieg zeitweise um mehr als 4 Prozent, nachdem die norwegische Seefahrtsbehörde einen Angriff auf den Öltanker "Front Altair" im Golf von Oman bestätigt hatte. In verschiedenen Medienberichten war auch von einem Angriff auf einen zweiten Tanker die Rede, so dass die Sorgen vor einer Eskalation der Lage in der Region weiter zunahmen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gab es heute keine großen Ausreißer, weder nach oben noch nach unten. Die HeidelbergCement-Aktie (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) gehörte mit einem Kursplus von zeitweise knapp 2 Prozent zu den Top-Performern im deutschen Leitindex. Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage zeigte der Baustoffhersteller damit eine Gegenreaktion.

Den vollständigen Artikel lesen ...