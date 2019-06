Der DAX zeigte sich diese Woche zwar gut gelaunt, aber nicht euphorisch.



Auf einen gelungenen Start in die verkürzte Handelswoche nach Pfingsten folgte ein Atempäuschen Mitte der Woche. Doch schon am Donnerstag ging es wieder leicht aufwärts für den DAX. Welche Themen die Woche bestimmten und welche Termine in der kommenden Woche anstehen, darüber reden Franziska Schimke und Viola Grebe in einer neuen Ausgabe von "Die Woche".