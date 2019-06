Thousand Oaks, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



In Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder in irgendeiner Gerichtsbarkeit, in der das Vorlegen des Angebots, der Vertrieb dieser Pressemitteilung oder die Annahme irgendeines Kaufangebots für Aktien den geltenden Gesetzen oder Regulierungen zuwiderhandeln würden oder neben den gemäß dem schwedischen Gesetz geforderten Voraussetzungen weiterer Angebotsunterlagen, Einreichungen oder anderer Angaben und Maßnahmen bedürfen, gilt das Angebot nicht, und diese Pressemitteilung könnte in oder innerhalb dieser Länder und Gerichtsbarkeiten nicht, weder direkt noch indirekt, vertrieben werden, noch wird irgendein Kaufangebot für Aktien von Wertpapierbesitzern oder stellvertretend für diese in oder innerhalb dieser Länder und Gerichtsbarkeiten angenommen werden.



Aktionäre aus den Vereinigten Staaten sollten sich auf den Abschnitt "Wichtige Informationen für US-amerikanische Aktionäre" am Ende dieser Pressemitteilung beziehen.



Am 22. Mai 2019 um 8.00 Uhr CEST hat Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) ein empfohlenes öffentliches Barangebot an die Aktionäre von Nuevolution AB (publ.) ("Nuevolution") für den Verkauf ihrer gesamten Aktien von Nuevolution an Amgen (das "Angebot") für 32,50 SEK in bar für jede Nuevolution-Aktie (der "Angebotspreis") bekannt gegeben.(1) Die Aktien von Nuevolution sind im Small-Cap-Segment an der Nasdaq Stockholm notiert. Amgen hat heute die Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot (die "Angebotsunterlagen") veröffentlicht, die am 12. Juni 2019 durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und eingetragen wurden. Die Angebotsunterlagen und das Annahmeformular stehen unter www.amgen.com/amgen/announcement und www.sebgroup.com/prospectuses zur Verfügung. Die Angebotsunterlagen werden außerdem auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (www.fi.se) in schwedischer Sprache zur Verfügung stehen.



Die Angebotsunterlagen, ein vorgedrucktes Annahmeformular und ein rückadressierter Briefumschlag werden an die Aktionäre von Nuevolution verschickt, deren Aktien bis zum Stichtag, dem 12. Juni 2019, bei der Euroclear Sweden AB direkt eingetragen waren. Weitere Kopien der Angebotsunterlagen und das Annahmeformular werden auf Anfrage gebührenfrei bereitgestellt. Eine solche Anfrage kann telefonisch an den Empfangsbevollmächtigten von Amgen, SEB Emissioner, unter der Nummer +46(0)8-639 2750 gerichtet werden.



Der Zeitraum für eine Annahme des Angebots beginnt am 13. Juni 2019 und endet am 4. Juli 2019. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2019 herum beginnen, was davon abhängt, ob die Bedingungen für einen Abschluss des Angebot erfüllt sind oder Amgen in anderer Weise beschließt, das Angebot abzuschließen.



Amgen behält sich das Recht vor, den Annahmezeitraum zu verlängern und das Datum für die Abwicklung zu verschieben. Amgen wird jede Verlängerung des Annahmezeitraums und/oder Verschiebung der Abwicklung über eine Pressemitteilung in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen und Regulierungen bekannt geben.



Informationen zu dem Angebot stehen zur Verfügung unter: www.amgen.com/amgen/announcement und www.sebgroup.com/prospectuses.



Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Investoren: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060. Presse: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.



Amgen veröffentlicht die hier zur Verfügung gestellten Informationen gemäß den Übernahmeregeln der Nasdaq Stockholm. Die Informationen wurden am 12. Juni 2019 um 15.00 Uhr CEST zur Veröffentlichung bereitgestellt.



Wichtige Informationen



Diese Pressemitteilung wurde in schwedischer und in englischer Sprache veröffentlicht.



Das Angebot richtet sich, gemäß den Geschäftsbedingungen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt sind, nicht an Personen, deren Beteiligung an dem Angebot verlangt, dass irgendwelche zusätzlichen Angebotsunterlagen erstellt werden müssen oder dass Meldung gemacht oder dass irgendeine andere Maßnahmen ergriffen werden muss, die über das gemäß schwedischem Recht Geforderte hinausgeht.



Diese Pressemitteilung wird in keiner Gerichtsbarkeit veröffentlicht, vertrieben und auch nicht dorthin per Post versandt oder anders vertrieben oder verschickt, in der die Verbreitung oder das Anbieten das Ergreifen irgendeiner dieser zusätzlichen Maßnahmen erfordern würde oder in Konflikt mit irgendwelchen Gesetzen und Regulierungen in solchen Gerichtsbarkeiten geraten würde. Personen, die diese Pressemitteilung erhalten haben (so auch, ohne darauf beschränkt zu sein, Bevollmächtigte, Treuhänder und Verwalter) und die den Gesetzen irgendeiner solchen Gerichtsbarkeit unterliegen, werden sich selbst über die je gültigen Beschränkungen und Vorgaben informieren und diese auch selbst beachten müssen. Jede Missachtung dieser Vorgehensweise könnte einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze in einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen. In dem Umfang, wie es das gültige Recht zulässt, schließt Amgen jedwede Verantwortung oder Haftung für Verstöße gegen jedwede Beschränkung durch irgendeine Person aus. Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt aus dem Verstoß dieser Beschränkungen resultiert, könnte unberücksichtigt bleiben.



Das Angebot wird weder jetzt noch zukünftig, weder direkt noch indirekt, in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika gemacht und auch nicht von außen in diese Gerichtsbarkeiten per Post oder durch den Einsatz irgendwelcher anderer Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen Handels oder Außenhandels oder irgendeiner Einrichtung einer nationalen Börse in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika getragen. Das umfasst, ohne darauf beschränkt zu sein, Faxübertragung, elektronische Mail, Telex, Telefon, das Internet und andere Arten der elektronischen Übermittlung. Das Angebot kann aufgrund eines solchen Einsatzes, solcher Mittel, Instrumente oder Einrichtungen in oder aus Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder von Personen, die in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ansässig sind oder dort wohnen, nicht akzeptiert werden und Aktien könnten im Rahmen des Angebots nicht angeboten werden. Entsprechend werden diese Pressemitteilung und jede mit dem Angebot im Zusammenhang stehende Dokumentation nicht, und sollten auch nicht, in oder nach Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder an irgendeine Person aus Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder an irgendeine Person, die in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ansässig ist, wohnt oder mit einer Adresse angemeldet ist, per Post oder anderweitig übermittelt, vertrieben, weitergeleitet oder versandt. Banken, Makler, Händler und andere Bevollmächtigte, die Aktien für Personen in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika halten, dürfen diese Pressemitteilung oder irgendein anderes im Zusammenhang mit dem Angebot erhaltenes Dokument nicht an solche Personen weiterleiten. Amgen wird keine Überlegungen und Betrachtungen aus dem Angebot nach Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika versenden.



Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, wird ungültig sein und jede vermeintliche Annahme durch eine Person, die in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ansässig ist oder durch irgendeinen Vertreter, der treuhänderisch oder anderweitig vermittlerisch auf einer nicht-treuhänderischen Basis für einen Auftraggeber tätig ist und Anweisungen von einem Standort in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika erteilt, wird ungültig sein und nicht akzeptiert werden. Jeder Aktieninhaber, der sich an dem Angebot beteiligt, wird darlegen, dass er keine Person aus Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ist, nicht in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ansässig ist und sich nicht von Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika aus an einem solchen Angebot beteiligt und dass er nicht auf einer nicht-treuhänderischen Basis für einen Auftraggeber tätig ist, der eine Personen aus Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ist, der in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika ansässig ist oder der einen Auftrag für eine Beteiligung an einem solchen Angebot von Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika aus erteilt.



Ungeachtet der vorstehenden Bemerkungen behält sich Amgen das Recht vor, zu gestatten, dass das Angebot von Personen angenommen wird, die nicht in Schweden wohnen, wenn Amgen, und zwar einzig nach eigenem Ermessen, es als ausreichend erfüllt erachtet, dass eine solche Transaktion in Übereinstimmung mit gültigen Gesetzen und Regulierungen durchgeführt werden kann.



In dem Umfang, wie es das gültige Recht oder gültigen Regulierungen zulassen, könnte Amgen oder seine Makler Aktien von Nuevolution direkt oder indirekt, über den Umfang des Angebots hinaus, vor dem Zeitraum, während des Zeitraums oder nach dem Zeitraum, in dem das Angebot zur Annahme offensteht, kaufen oder Vereinbarungen zu einem solchen Kauf treffen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die, wie etwa Optionsscheine, für Nuevolution-Aktien direkt umwandelbar, umtauschbar oder einsetzbar sind. Diese Käufe könnten über die Börse zum Marktpreis oder außerhalb der Börse zu einem je ausgehandelten Preis abgewickelt werden. Alle Informationen über solche Käufe werden nach Maßgabe der Gesetzen und Regulierungen in Schweden offengelegt.



Wichtige Informationen für US-amerikanische Aktionäre



Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot und die Angebotsunterlagen gelten für Aktien von Nuevolution, einem schwedischen Unternehmen. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten unter Berücksichtigung einer Ausnahme bestimmter Regeln für US-amerikanische Kaufofferten gemacht, wie sie in Regel 14d-1(c) gemäß dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der gültigen Fassung (der "U.S. Exchange Act"), in Übereinstimmung mit Abschnitt 14(e) des U.S. Exchange Act und anderweitig in Übereinstimmung mit den Vorgaben des schwedischen Rechts festgelegt sind. Entsprechend unterliegt das Angebot der Offenlegungspflicht und anderen Verfahrensvorgaben, was im Hinblick auf Rücknahmerechte den Zeitplan des Angebots, Verfahrensweisen zur Abwicklung und den Zeitpunkt von Zahlungen einschließt, die jeweils von den anwendbaren Vorgaben abweichen, wie sie gemäß den Verfahrensweisen und Gesetzen für US-amerikanische inländische Kaufofferten gelten. Es könnte für US-amerikanische Aktionäre schwierig sein, ihre Rechte und irgendwelche Ansprüche, die sich aus den US-Bundeswertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, weil sich Nuevolution in einer nicht US-amerikanischen Gerichtsbarkeit befindet und einige oder alle Führungskräfte und Vorstände des Unternehmens ihren Wohnsitz in einer nicht US-amerikanischen Gerichtsbarkeit haben. US-amerikanischen Aktionären könnte es nicht möglich sein, ein nicht US-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte oder Vorstände vor einem nicht US-amerikanischen Gericht wegen Verletzung der US-amerikanischen Wertpapiergesetze zu verklagen. Des Weiteren könnte es schwierig sein, ein nicht US-amerikanisches Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen dazu zu zwingen, sich selbst unter das Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zu stellen. Der im Rahmen des Angebots vorgesehene Erhalt von Bargeld durch Aktionäre, die US-amerikanische Steuerzahler sind, könnte im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer und gemäß US-bundesstaatlichen und lokalen US-amerikanischen sowie ausländischen und anderen Steuergesetzen eine steuerpflichtige Transaktion darstellen. Allen Aktionären wird dringend empfohlen, jeweils ihre unabhängigen professionellen Steuerberater im Hinblick auf die steuerlichen Konsequenzen des Angebots zurate zu ziehen.



Im Einklang mit der üblichen schwedischen Praxis und unter Einhaltung von Regel 14e-5(b) des U.S. Exchange Act könnten Amgen und seine verbundenen Unternehmen oder Makler (die je nachdem als Vertreter für Amgen oder seine verbundenen Unternehmen auftreten) von Zeit zu Zeit und anders, als es das Angebot vorsieht, direkt oder indirekt Aktien von Nuevolution, die Gegenstand des Angebots sind, oder irgendwelche Wertpapiere, die in solche Aktien vor dem Zeitraum oder während des Zeitraums, in dem das Angebot zur Annahme offengehalten wird, umwandelbar, umtauschbar oder einsetzbar sind, außerhalb der Vereinigte Staaten kaufen oder einen solchen Kauf arrangieren. Diese Käufe könnten entweder in offenen Märkten zu jeweils aktuellen Preisen oder im Rahmen privater Transaktionen zu jeweils auszuhandelnden Preisen durchgeführt werden. In dem Umfang, in dem Informationen über solche Käufe oder Kaufarrangements in Schweden öffentlich gemacht werden, werden diese Informationen auch den US-amerikanischen Aktionären von Nuevolution offengelegt. Außerdem könnten die sich Finanzberater von Amgen im geschäftsüblichen Rahmen am Handel mit Wertpapieren von Nuevolution beteiligen, was Käufe von oder Kaufarrangements für solche Wertpapiere einschließen könnte.



Im Rahmen dieses Abschnitts stehen Ausdrücke wie "Vereinigte Staaten" und "US-amerikanisch" oder "US" für die Vereinigten Staaten von Amerika (ihre Territorien und Besitzungen, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und der District of Columbia).



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen und Überzeugungen von Amgen beruhen. Sämtliche Aussagen, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können, so etwa jede Aussage über Auswirkungen des Angebots und jeder daraus resultierenden Transaktion, die Vorteile und Synergien, die sich aus irgendeiner dieser Transaktionen ergeben, die möglichen Konsequenzen des Angebots für jene Aktionäre von Nuevolution, die sich dazu entschieden haben, das Angebot nicht zu akzeptieren, zukünftige Chancen für Amgen oder Nuevolution und jedwede Erwartung im Hinblick auf Umsätze, operative Gewinnmargen, Investitionen, Barmittel, andere Finanzkennzahlen, erwartete rechtliche, schiedsgerichtliche, politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse bzw. Verfahren, Verhaltens- oder Verfahrensweisen von Kunden und Verschreibern, Rückzahlungen und deren Folgen sowie andere derartige Einschätzungen und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen geben keine Tatsachen wider und beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, wie jene, die weiter oben besprochenen und ausführlicher in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission von Amgen eingereichten Berichten dargelegt wurden, darunter der zuletzt eingereichte Jahresbericht auf Formular 10-K und alle in der Folge eingereichten regelmäßigen Berichte auf Formular 10-Q und aktuelle Berichte auf Formular 8-K. Sofern nicht anders angegeben stellt Amgen diese Informationen mit Gültigkeit zum Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung bereit und übernimmt, sofern dies nicht durch die Übernahmeregeln oder geltendes Recht gefordert wird, keinerlei Verpflichtung, irgendeine der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren. Keine der zukunftsgerichteten Aussagen kann gewährleistet werden und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die von Amgen vorausgesagt werden.



Hinweise



(1) Sollte Nuevolution an Aktionäre Dividenden oder andere Ausschüttungen zahlen, deren Stichtag vor Abwicklung des Angebots liegt, reduziert sich der Angebotspreis entsprechend.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg



