Euro-Länder rufen Rom im Haushaltsstreit zum Einlenken auf

Die Finanzminister der Eurozone haben die populistische Regierung in Italien aufgerufen, im Streit um die wachsende Verschuldung einzulenken und ein EU-Strafverfahren zu verhindern. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte Rom am Donnerstag in Luxemburg auf, "die ausgestreckte Hand" der EU-Kommission zu ergreifen und "entsprechende Maßnahmen" zu ergreifen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bekräftigte, die EU-Regeln stünden "nicht nur auf dem Papier, sondern haben Gründe".

Rechtspopulisten bilden Fraktion im EU-Parlament

Rechtspopulistische EU-Abgeordnete aus neun Ländern haben sich zu einer Fraktion im EU-Parlament zusammengetan. Bislang verfüge die neue Fraktion mit dem Namen Demokratie und Identität (ID) über 73 Abgeordnete, sagte ihr Vorsitzender Marco Zanni von der italienischen Lega-Partei im EU-Parlament in Brüssel. Seine Stellvertreter sind demnach der AfD-Chef Jörg Meuthen und Nicolas Bay vom französischen Rassemblement National (RN).

Scholz: 5G-Erlöse gehen in Digitalisierung von Schulen und in Breitband

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Mittel aus der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen wie vereinbart für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur einsetzen und damit nicht etwa Haushaltslöcher stopfen. Das bekräftigte Scholz bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Luxemburg.

Umfrage sieht AfD als stärkste Kraft in Sachsen

Zum ersten Mal führt die AfD in einer Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen. Die AfD landete mit 25 Prozent knapp vor der regierenden CDU, die in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung auf 24 Prozent kommt.

Altmaier will junge Kreativunternehmen stärker fördern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Gründern der Kreativwirtschaft eine stärkere staatliche Unterstützung in Aussicht gestellt. "Wir wollen in Zukunft auch Fördermöglichkeiten schaffen", sagte der CDU-Politiker an der Freien Universität Berlin anlässlich einer Podiumsrunde zu Hochschul-Startups.

Maas nennt mutmaßliche Angriffe auf Tanker "außerordentlich beunruhigend"

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich angesichts von Berichten über mutmaßliche Angriffe auf zwei Öltanker vor der iranischen Küste "außerordentlich beunruhigend" gezeigt. "Die Vorfälle sind das Gegenteil von dem, was wir in der jetzigen ohnehin schon angespannten Lage in der Region gebrauchen können", erklärte Maas am Donnerstag in Berlin. Nun sei es notwendig, zuerst belastbare Fakten über die Vorfälle im Golf von Oman zu sammeln, um eine Zuordnung durchführen zu können. Er warnte, dass diese Ereignisse zu einer Eskalation führen könnten, obwohl im Moment Deeskalation gefragt sei.

Boris Johnson klarer Sieger in erster Wahlrunde für Tory-Vorsitz

Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson ist als klarer Sieger aus der ersten Runde zur Wahl des neuen Vorsitzenden der regierenden Tory-Partei hervorgegangen. Im ersten Wahlgang stimmten 114 von 313 Tory-Abgeordneten im britischen Unterhaus für Johnson. Drei Bewerber für den Parteivorsitz schieden bei der Abstimmung aus, damit sind jetzt noch sieben Kandidaten im Rennen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. Juni zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 222.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 215.000 vorhergesagt.

US-Importpreise deuten im Mai auf schwachen Preisdruck

Die US-Importpreise sind im Mai gesunken, ein weiteres Zeichen für den schwachen Preisauftrieb in den USA. Die Einfuhrpreise fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent nach einem Plus im April von 0,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Konsens genau diese Entwicklung prognostiziert. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

