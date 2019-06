Los Angeles (ots/PRNewswire) - David Chaums bahnbrechende, Metadaten schützende Blockchain-Plattform Elixxir, Erfinder des digitalen Bargeldes und Vater der Online-Anonymität, geleitet. Elixxir-Knoten schützen die Privatsphäre, indem sie End-to-End-Verschlüsselung mit einem gemischten Netzwerk kombinieren, das die durch die täglichen Aktivitäten eines Benutzers erzeugten Metadaten verdeckt. Die Plattform unterstützt Secure Messaging, Zahlungen und den Datentransfer von dezentralen Anwendungen (dApp). Elixxir ist in der Lage, hohe Transaktionsvolumina mit extrem schneller Verarbeitung zu unterstützen, um die globale Akzeptanz der dezentralen Blockchain durch die Verbraucher zu fördern.



