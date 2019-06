Berlin (ots) - Während der Bundesmitgliederversammlung (BMV) des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) hat bpa-Präsident Bernd Meurer die Onesta-Gruppe als 11.000. Mitglied begrüßt: "Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung in Deutschland ist Mitglied im bpa. Das gibt uns den nötigen Rückhalt, für Ihre Anliegen einzutreten", so Meurer, der sich für das dem Verband entgegengebrachte Vertrauen bedankte.



Die Onesta-Gruppe mit Sitz in Limburg an der Lahn hat sich als Anbieter eines umfangreichen Angebots in der Altenpflege profiliert: Ambulante Dienste zählen ebenso zum Leistungspaket wie Betreutes Wohnen, stationäre Pflege und Tagespflege.



Der bpa-Präsident stellte vor über 600 Vertreterinnen und Vertretern von bpa-Mitgliedseinrichtungen im Berliner Titanic-Hotel heraus, dass die privaten Pflegedienste und Pflegeheime ihre Leistung flächendeckend anbieten: "Die Zahl der privaten Pflegedienste und Pflegeheime wächst von Jahr zu Jahr weiter an. Wir sind verlässliche Partner der Pflegebedürftigten in ganz Deutschland - sei es auf dem platten Land oder in der Großstadt", so Meurer, der hinzufügte: "Den Heimen und Pflegediensten ist es gelungen, innerhalb der letzten zwei Jahre 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs zu besetzen. Das ist im Vergleich zu anderen Branchen ein wirklich herausragender Erfolg. Jedoch brauchen wir eine belastbare Strategie zur Versorgung einer stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen bei einer bestenfalls stagnierenden Zahl an Fachkräften. Schon heute finden viele pflegebedürftige Menschen nur mit großer Mühe die notwendige professionelle Unterstützung." Im selben Zusammenhang drückte Meurer sein Bedauern darüber aus, dass die bpa-Forderung nach einer gezielten Anwerbung von ausländischen Pflegekräften mit einer Green Card in der entsprechenden Arbeitsgruppe der Konzertierten Aktion Pflege unberücksichtigt blieb.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 26,6 Milliarden Euro.



