Die Kundendienstplattform Zendesk (WKN:A1115T) verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzsprung im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf 181,5 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass diese Wachstumsrate fast 2 % über der im ersten Quartal 2018 erreichten Wachstumsrate lag. Seit Ende 2018 kamen 9.000 neue kostenpflichtige Kundenkonten hinzu. Wer Näheres über Zendesk erfahren will, sollte sich die Einnahmeberichte ansehen. In der letzten Zeit bekam man Einblick in ein paar Details. Werfen wir doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...