Neue geopolitische Spannungen haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Donnerstag nicht aus der Ruhe gebracht. Vielmehr nutzten sie die zuletzt zweitägige Schwächephase für Käufe. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,39 Prozent auf 26 106,77 Punkte.

Jüngste Konjunkturdaten nährten zudem die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 2891,64 Zähler hinauf. Der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,51 Prozent höher auf 7510,68 Punkten./ajx/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0309 2019-06-13/22:16