Düsseldorf (ots) - Rechtlich ist die Praxis, männliche Küken zu schreddern oder zu vergasen, weiterhin statthaft - moralisch ist es ein Skandal. Jetzt ist Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gefragt. Sie muss ein Datum festlegen, ab wann das Kükentöten in Deutschland verboten ist - und zwar zeitnah. Seit Jahren verspricht die Regierung, die grausame Praxis zu beenden. Es ist auch etwas geschehen. Inzwischen gibt es Techniken, das Geschlecht des Kükens im Ei zu erkennen. Dadurch kann sortiert werden, bevor die Tiere schlüpfen. Diese Technik muss dringend und schnellstmöglich in Serie gehen. Die Eierpreise müssten um zwei Cent pro Stück steigen. Das ist vertretbar. Schnell wird es aber nur gehen, wenn Klöckner ein Datum festlegt. Ihr Vorgänger im Amt hatte versprochen, das Kükenschreddern Ende 2017 zu beenden. Jetzt gibt es noch nicht einmal ein neues Datum, wann das Töten aufhören soll. Da muss sich die große Koalition nicht wundern, dass sie an Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Dieses Thema darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. Zumal die öffentliche Stimmung klar für ein Ende des Kükentötens ist. Die Zahl der Verbraucher, die aufgeklärt und mit gutem Gewissen einkaufen und sich ernähren wollen, wächst ohnehin. Die Ministerin hat genug Hebel, eine ethisch korrekte Lösung umzusetzen. Sie könnte zum Beispiel das Tierschutzgesetz präzisieren. Darin ist festgelegt, dass Tiere nur aus "vernünftigem" Grund getötet werden dürfen. Der Text könnte genauer gefasst werden, dass wirtschaftliche Gründe für die Produzenten von Eiern und Fleisch zwar eine Rolle spielen müssen, sie aber nicht zu groben ethischen Verstößen führen dürfen. Jedes Jahr mehr als 40 Millionen Küken nur zum Sterben schlüpfen zu lassen, ist eben nicht vertretbar.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2627