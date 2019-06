ADO Properties S.A.: Neu zu ernennende Geschäftsleitung DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie ADO Properties S.A.: Neu zu ernennende Geschäftsleitung 13.06.2019 / 22:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A.: Neu zu ernennende Geschäftsleitung Berlin,13. Juni 2019. ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, die Verträge von Florian Goldgruber als Chief Financial Officer (CFO) und von Eyal Horn als Chief Operating Officer (COO) kurzfristig bis zum 30. September 2019 zu verlängern, während die Gesellschaft die Suche nach einem neuen CFO und COO aufnimmt. Rabin Savion, derzeit Chief Executive Officer (CEO) der Gesellschaft, hat beschlossen, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Seine Tätigkeit als CEO wird somit regulär mit dem geplanten Ablauf seines Vertrages am 22.Juli 2019 enden. Die Gesellschaft sucht derzeit nach einem neuen CEO für die Gesellschaft. Moshe Dayan, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft, sagt: "Wir sind Rabin, Florian und Eyal für ihren Einsatz für ADO Properties in den vergangenen Jahren dankbar. Hierdurch konnte ADO Properties zu dem sehr erfolgreichen Unternehmen werden, das es heute ist, und wir wünschen jedem von ihnen nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft alles Gute für die Zukunft." Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. Kontakt: Florian Goldgruber, CFO 13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 262 634 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 824483 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 824483 13.06.2019 ISIN LU1250154413 AXC0312 2019-06-13/22:40