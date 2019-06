Das alte Sprichwort der Wall Street "sell in May and go away" hätte ein guter Ratschlag für Cannabis-Investoren sein können. Die meisten Aktien aus diesem Sektor waren vergangenen Monat nämlich eher enttäsuchend - aber eben nicht alle. Drei Cannabis-Aktien konnten im Mai gut zulegen: Namaste Technologies (WKN:A2AEEG) (TSXV:N), Cara Therapeutics (WKN:A1XDTK) und GW Pharmaceuticals (WKN:693692). Wie konnten diese drei gegen den Trend bestehen? Und, viel wichtiger: Sind das jetzt noch gute Picks fürs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...