Als Innovator, Unternehmer und dienender Leiter (Servant Leader) wird er dafür in Erinnerung bleiben, dass er Garmin von einem Start-up-Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von GPS-Technologie gemacht hat

Garmin International, Inc., ein Geschäftsbereich von Garmin Ltd. (NASDAQ:GRMN), gab heute bekannt, dass Gary Burrell, Luftfahrtpionier und Mitbegründer von Garmin Ltd., am 12. Juni 2019 im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Herr Burrell ging im Jahr 2002 in den Ruhestand und fungierte weiterhin als Garmins Co-Vorsitzender, bis er 2004 zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Herr Burrell gründete Garmin 1989 gemeinsam mit Dr. Min Kao mit der Vision, Produkte zu entwickeln, die auf einer neuen Technologie basierten, die als Global Positioning System oder GPS bekannt ist. 30 Jahre später hat sich Garmin von einer Handvoll Ingenieure zu einem führenden globalen Unternehmen für Standort- und Kommunikationsprodukte entwickelt und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter in 60 Niederlassungen rund um die Welt. Bei all seinen Errungenschaften war Gary Burrell am meisten auf die Jobs stolz, zu deren Schaffung er beigetragen hat.

"Gary Burrell war mehr als 30 Jahre lang mein Freund, Mentor und Partner", so Dr. Min Kao. "Seine Vision, seine Werte, seine technischen Fähigkeiten und seine Verpflichtung, unseren Kunden zu dienen, waren das Fundament für das Wachstum unseres Unternehmens. Es war sowohl eine große Ehre als auch ein Segen, diesen großartigen Mann gekannt zu haben, und ich weiß, dass sein Vermächtnis Bestand haben wird."

Im Laufe seiner 50-jährigen Karriere hat Gary Burrell Tausende von Mitarbeitern motiviert und betreut. Unter ihnen auch Garmins Präsident und CEO Cliff Pemble, einer der ersten Mitarbeiter, die Gary Burrell je eingestellt hat.

"Während sich viele an Gary als einen der großen Unternehmer unserer Zeit erinnern werden, wird mir die ungewöhnliche Art und Weise in Erinnerung bleiben, mit der er unser Unternehmen geführt hat, er nannte dies ‚dienende Leitung' (Servant Leadership)", so Pemble. "Ob es nun darum ging, das beste Produkt zu entwickeln, oder darum, wie er sich als Führungskraft verhalten sollte, Gary hat immer zuerst daran gedacht, welche Auswirkungen es auf andere hat, und erst dann an sich selbst. Sein Beispiel hat mich nicht nur inspiriert, was meinen Beitrag zu Garmin betrifft, sondern mich auch als Ehemann und Vater positiv beeinflusst. Ich werde für das reichhaltige und bleibende Vermächtnis von Gary Burrell ewig dankbar sein."

Vor der Gründung von Garmin im Jahr 1989 hatte Gary Burrell Führungspositionen bei Anbietern von Schifffahrts- und Luftfahrtelektronik inne, darunter Lowrance Electronics, King Radio Corporation und AlliedSignal. Er gilt weithin als einer der führenden Neuerer im Bereich der integrierten Luftfahrt und hat den ersten erfolgreichen NAV/COMM für den allgemeinen Luftfahrtmarkt entworfen und entwickelt.

Bei Garmin erweiterte Gary Burrell seine Integrationsvision mit der Produktfamilie GNS 430/530, welche GPS-Technologie mit traditionellen Navigations- und Kommunikationssystemen für die Luftfahrt und einer farbigen ‚beweglichen Karte' (Moving Map) kombiniert. Später entwickelte Gary Burrell das G1000-Cockpitsystem, das heute in Tausenden von Flugzeugen auf der ganzen Welt eingesetzt wird, von kleinen Flugzeugen mit Kolbenmotor bis hin zu mittelgroßen Geschäftsreiseflugzeugen. Gary Burrell machte seinen Bachelor in Elektrotechnik an der Wichita State University und seinen Master am Rensselaer Polytechnic Institute.

