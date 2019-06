Apple-Aktionäre haben in den letzten Monaten eine Berg- und Talfahrt durchlebt. Doch in den letzten Tagen hat die Apple-Aktie eine Gewinnserie aufs Parkett gelegt, die Anleger seit rund 19 Jahren nicht mehr gesehen haben.Von 233 US-Dollar im Oktober 2018 auf 142 US-Dollar im Januar 2019 und wieder zurück auf 210 US-Dollar im Mai: Die Apple-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten stark volatil gezeigt. Der Absturz der Techwerte zum vergangenen Jahresende wirkte als Belastungsfaktor, eine ...

