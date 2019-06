Nachdem der Fleischersatz-Hersteller Anfang Mai an die Börse gegangen ist, konnte die Beyond Meat-Aktie ihren Wert zeitweise um über 600 Prozent steigern. Mittlerweile wird die Rally aber immer öfter von deutlichen Kursrücksetzern unterbrochen, was auch Analysten zunehmend skeptisch werden lässt.Am 1. Mai hat der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat ein fulminantes Börsendebüt gefeiert - den ersten Handelstag beendeten die Papiere satte 163 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Damit legte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...