Die Schweiz ist mit 5G schon fast fertig. Ende des Jahres sollen 98 % des Landes abgedeckt sein. Die Versteigerungen dauerten eine Woche ohne politischen Einfluss und so geht es auch. Der Außenseiter ist Sunrise als Nr. 2 gegenüber dem Fast-Monopolisten Swisscom, die technisch am weitesten sind. Aber: Sunrise steckt in einer Wachtumsklemme. Für 6 Mrd. Franken soll das Kabelfernsehen von UPC gekauft werden, was strategisch richtig ist aber viel Geld kostet. Großaktionär mit 25 sind die Deutschen (Freenet), die bis jetzt eine Beteiligung an der Finanzierung ablehnen. Das kostete den Sunrise-Kurs rund 20 % Abschlag und niemand weiss, wie man eine Einigung finden kann. Kurse um 70 Franken sind so eine Art Bodenwette. Denn das Management hält an den Plänen fest, auch dann, wenn Freenet nicht mitspielt. Es müssen rund 6 Mrd. Franken frei im Markt als Kapital akquiriert werden. Das ist in der Regel in Zürich möglich, braucht aber etwas mehr Zeit. Sunrise ist also die Telekomwette a la Swiss.



