14.06.2019 / 07:08 An die Aktionärinnen und Aktionäre der Private Equity Holding AG, Zug Zug, 14. Juni 2019 Einladung zur 22. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre Wir freuen uns, Sie einzuladen zur 22. Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom Donnerstag, 11. Juli 2019 um 14.00 Uhr im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Begrüssung 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2018/2019; Verwendung des Bilanzergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu genehmigen sowie den Bilanzgewinn von CHF 103,353 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen. 3. Entlastung der Organe Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen 4.1. Verwaltungsrat Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab. Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen. 4.1.1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident 4.1.2. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat 4.1.3. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat 4.1.4. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat 4.2. Vergütungsausschuss Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen: 4.2.1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Vergütungsausschuss 4.2.2. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Vergütungsausschuss 4.2.3. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Vergütungsausschuss 4.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Der Verwaltungsrat beantragt, KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen. 4.4. Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020) wiederzuwählen. 5. Umbuchung von gesetzlichen in freie Reserven / Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Ausschüttung von den Reserven aus Kapitaleinlagen den freien Reserven zuzuweisen und aus den freien Reserven eine Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie vorzunehmen. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien. Gestützt auf das Unternehmenssteuerreformgesetz II können seit dem 1. Januar 2011 Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden. Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am 17. Juli 2019. 6. Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 (Vorjahr CHF 200,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den Verwaltungsrat auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin. 7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. 8. Diverses Unterlagen Der Geschäftsbericht 2018/2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 14. Juni 2019, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft ( www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info @peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden. Stimmberechtigung Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Nach Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr teilnahme- oder stimmberechtigt. Zutrittskarten Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte und den Geschäftsbericht mit beiliegendem Anmelde- und Vollmachtsformular beim Aktienregisterführer ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, Fax: +41 44 809 58 59, bestellen. Nach Rücksendung der Anmeldung erhalten die Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial für die Generalversammlung. Der Versand der Zutrittskarte erfolgt ab dem 2. Juli 2019. Vollmachtserteilung Es freut uns, wenn Sie persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung zu regeln. Dabei gilt folgendes: a) Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können durch einen anderen Aktionär oder durch eine Drittpartei vertreten werden. Ausserdem können sich die Aktionäre durch die mandatierte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten lassen. Die Organvertretung bzw. die Vertretung durch die Depotbank sind gemäss Art. 11 VegüV nicht mehr zulässig. b) Die Vollmachten müssen entsprechend ausgefüllt, unterzeichnet und, wenn sie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erteilt werden, bis zum 9. Juli 2019 zurückgesandt werden. Die Aktionäre sind dabei gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden. c) Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, bis am 9. Juli 2019, 23.59 Uhr ihre Stimmrechte elektronisch via Sherpany wahrzunehmen. Wir bitten Sie dafür die beiliegenden Zugangsdaten auf www.sherpany.com/privateequity einzugeben und den Anweisungen zu folgen. Sie können ihre Zutrittskarte bestellen oder Vollmacht mit Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Falls Sie bereits registriert sind, können Sie im Schritt 2 der Registrierung die Private Equity Holding AG ihrem Sherpany Konto hinzufügen. Kontrollbüro Das Kontrollbüro ist am Tage der Generalversammlung ab 13.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen. Anmeldung Wir bitten Sie, sich mit dem vorgesehenen Formular zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung bis zum 9. Juli 2019 anzumelden. Apéro Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen. Im Namen des Verwaltungsrates Dr. Hans Baumgartner Präsident des Verwaltungsrates --------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: Private Equity Holding AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung ---------------------------------------------------------------------------