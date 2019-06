The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2014278944 BERK.HATH.F. 19/39 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2014288158 OP YRITYSPA. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014288315 ROYAL BK CDA 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014291616 VOLKSWAGEN LEASING 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014291707 BERK.HATH.F. 19/59 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2014292937 VOLKSWAGEN LEASING 19/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014369826 BMW FIN. NV 19/23 MTN BD02 BON NOK N

CA 3SR XFRA CA36171K2011 GGX GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2XK XFRA CNE100003HX6 SHANGHAI DONGZ.AUT.H YC 1 EQ00 EQU EUR N

CA 2WL XFRA GB00BJ7HMW26 FINABLR PLC LS1 EQ00 EQU EUR N

CA 5WS XFRA GB00BJDQQ870 WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125 EQ00 EQU EUR N

CA 11V XFRA IL0011582033 FIVERR INTERNATIONAL LTD EQ00 EQU EUR N

CA 485 XFRA JE00BJ1F3079 AMCOR PLC DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA PH4 XFRA KYG2588M1006 CSTONE PHARMAC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA C42A XFRA US15130G6008 CEMTREX INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 45C XFRA US22788C1053 CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 EQ00 EQU EUR N

CA 18WA XFRA US36257Y1091 GSX TECHEDU INC. S.ADR2/3 EQ00 EQU EUR N