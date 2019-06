FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.017 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.541 EUR

LUP XFRA BMG570071099 LUYE PHARMA GROUP DL-,02 0.007 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.168 EUR

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.080 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.159 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EUR

5XR XFRA BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V. 0.581 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.443 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.443 EUR

RNL1 XFRA US7596734035 RENAU.UNSP.ARD 1/5 EO3,81 0.709 EUR

BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.062 EUR

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.053 EUR

N1V2 XFRA US66980N2036 NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S 1.423 EUR

0ZQ XFRA US63253R2013 KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 0.710 EUR

39EA XFRA CNE1000031W9 GANFENG LITHIUM H HD1 0.038 EUR

BNRA XFRA US1071801013 BRENNTAG AG UNSP.ADR/0,10 0.239 EUR