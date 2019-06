FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXI1 XFRA DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 0.874 EUR

EXW1 XFRA DE0005933956 ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 0.239 EUR

EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.433 EUR

GME XFRA DE0005495626 GERATHERM O.N. 0.400 EUR

QB7 XFRA DE0005202303 QUIRIN PRIVATBK O.N. 0.030 EUR

EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.465 EUR

EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.138 EUR

YM9A XFRA CNE1000003R8 MAANSHAN IRON STEEL H YC1 0.040 EUR

PHBN XFRA CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 2.587 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.110 EUR

3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.062 EUR

MOGB XFRA HU0000153937 MOL NYRT. NA A UF 125 0.442 EUR

PHBA XFRA US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05 0.510 EUR

1RY XFRA PLLPP0000011 LPP S.A. ZY 2 14.083 EUR

1PC XFRA CNE100001ZT0 LEGEND HLDGS CORP. H YC 1 0.038 EUR

KA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.177 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.222 EUR

NEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR 0.975 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.151 EUR

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.159 EUR

WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.159 EUR

AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.031 EUR

HA5 XFRA KYG2118N1079 CHIN.HARMON.N.E.A.H.HD-01 0.014 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.072 EUR

XFRA DE000A2E4QA6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 0.001 %