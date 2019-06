FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XPA XFRA LU0119336021 AMUN.II-EM.EUR.MED.A EO C

MZE XFRA VGG572791041 LUXOFT HOLDING INC. A

1LP XFRA KYG5380M1033 LANSEN PHARMAC.HLD.DL-,01

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

X9IW XFRA LU0372176460 AMUN.II-GL MU.-AS.A EO C.

XFRA CA36171K1021 GGX GOLD CORP.

XFRA US15130G3039 CEMTREX INC. DL-,01