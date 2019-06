FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UMG XFRA AU000000XTV1 XTV NETWORKS LTD

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1

YP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

GQR XFRA CA56089A1030 MAKO MINING CORP.

WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1