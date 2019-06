Red Pine Exploration hat eine neue Ressourcenschätzung für das Surluga-Vorkommen auf dem Wawa-Goldprojekt vorgelegt. Damit steigt die Gesamt-Ressource auf dem Projekt auf 701.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Grad von mehr als 5 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Gewaltiges Goldprojekt

Sieben historische Minen, zehn Goldvorkommen und mehr als 6.600 Hektar Land: das Wawa-Goldprojekt von Red Pine Exploration im Westen von Ontario gehört zu den größten Liegenschaften in Kanadas Goldsektor. Es liegt ca. drei Stunden nördlich der Hafenstadt Sault Ste. Marie, direkt am Trans-Canada-Highway, und verfügt über den Zugang zu Energie und profitiert von der nahegelegenen Kleinstadt Wawa. Die äußeren Faktoren passen schon einmal, zumal in dieser Gegend mit Wesdomes Eagle River oder der Island Gold-Mine von Alamos Gold jede Menge Goldoperationen existieren. Auch Hemlo, die allererste Goldmine von Barrick Gold, liegt in diesem Grünsteingürtel. Alle existierenden Minen in der Umgebung verfügen über Ressourcen mit mehreren Millionen Unzen.

Gesamt-Ressource steigt auf 701.000 Unzen Gold

Und auch Red Pine Exploration will irgendwann auf dem Wawa-Projekt eine Goldmine bauen oder bauen lassen. In den vergangenen fünf Jahren hat man hier rund 95.000 Bohrmeter niedergebracht. Hinzu kommen historische Bohrkerne über mehr als 42.000 Meter. Ein erster wichtigen Schritt hin zur Goldmine scheint dem Unternehmen nun gelungen zu sein. Red Pine hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung im Sinne des NI 43-101 für das Suluga-Vorkommen auf dem Projekt vorgelegt (siehe Tabelle unten und ausführlich hier). Demnach kommt man für diesen Teil von Wawa auf 601.000 Unzen Gold. Der durchschnittliche Goldgrad liegt dabei deutlich über 5 g/t. Damit verfügt Red Pine nun über zwei hochgradige Ressourcen auf Wawa. Denn daneben hatte man bereits für Minto Mine South eine Ressourcenschätzung vorgelegt. Zusammen kommen die beiden Vorkommen auf 701.000 Unzen Gold.

Die höherwertige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...