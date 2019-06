Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 70 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die Zahlen des Autozulieferers zum zweiten Geschäftsquartal sowie seine reduzierten Schätzungen für die weltweite Autoproduktion 2019, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

