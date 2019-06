FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im Mai 6,2 Millionen Passagiere abgefertigt, das waren 1,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Ohne Annullierungen aufgrund von Wetter und Streiks wäre das Wachstum um einen Prozentpunkt höher ausgefallen, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres legten die Fluggastzahlen um 2,9 Prozent zu.

Auch an den meisten internationalen Beteiligungsflughäfen legte das Passagieraufkommen weiter zu. Der Flughafen Antalya beispielsweise zählte circa 3,6 Millionen Passagiere, ein Plus von 3,3 Prozent. Das Aufkommen in St. Petersburg wuchs um 8,4 Prozent auf rund 1,7 Millionen Passagiere. Xi'an in China zählte knapp 4,0 Millionen Fluggäste, ein Zuwachs von 5,1 Prozent. Das Passagieraufkommen an den beiden brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre stieg ebenfalls leicht um 1,1 Prozent auf über 1,1 Millionen.

Die griechischen Regionalflughäfen verbuchten allerdings einen Rückgang um 1,9 Prozent auf insgesamt rund 3,1 Millionen Passagiere. Dieser sei im Wesentlichen auf Insolvenzen einzelner Fluggesellschaften zurückzuführen, deren Passagieraufkommen temporär nicht vollständig aufgefangen werden konnte, teilte die Fraport AG mit. Den Rückgang der Fluggastzahlen an den bulgarischen Airports in Varna und Burgas von 18,3 Prozent auf 270.877 Fluggäste begründete Fraport mit einer Angebotskonsolidierung nach einem sehr starken Wachstum in den vergangenen drei Jahren.

Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im Mai um 0,6 Prozent, in den Monaten Januar bis Mai ging es jedoch um 2,5 Prozent zurück.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2019 01:17 ET (05:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.