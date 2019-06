Die Hürde bei 0,8839 GBP konnte in der abgelaufenen gemeistert werden, das hat dem Paar EUR/GBP nun weiteres Aufwärtspotenzial bis an die übergeordnete Abwärtstrendlinie bei grob 0,8990 GBP freigesetzt. Doch die aktuelle Wochenkerze zeichnet sich als Doji ab, das in der Charttechnik als Trendwendesignal gewertet wird. Daher sollten sich Investoren auf einen baldigen Pullback vorbereiten, obwohl das übergeordnete Kaufsignal weiter aktiv bleibt. Abgaben zurück auf das Niveau von 0,8839 GBP könnten nun folgen, darunter auf das vorläufige 61,8 % Fibo-Retracement bei 0,8763 GBP. Dort würde sich im Übrigen ein strategischer Long-Einstieg wieder lohnen. Spätestens ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...