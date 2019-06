flatex Morning-news Silber: Der Fokus der Edelmetallhändler, so auch bei Silber, ...

Der Fokus der Edelmetallhändler, so auch bei Silber, könnte bereits auf die künftige Fed-Zinssenkung zu richten sein. Diese Zinssenkung könnte die Edelmetalle insgesamt stützen und zu einer weiteren Preiserholung führen. Im Hinblick auf den gegenwärtigen Silberpreis und die nach wie vor weiter für steigende Silbernotierungen sprechende "Gold-Silver-Ratio", wären durchaus weiter anziehende Notierungen denkbar. Sollte in absehbarer Zeit auch noch die EZB eine Zinssenkung vornehmen, so wären die Edelmetalle zusätzlich unterstützt.

Zur Charttechnik: Der Preis für eine Feinunze Silber markierte zuletzt am 28. Mai 2019 mit einem Kurs von 14,29 US-Dollar ein Verlaufstief. Danach fand eine Erholungsbewegung statt, die Silber bis zum 07. Juni 2019 auf ein Zwischenhoch von 15,15 US-Dollar heranführte. Ausgehend von dieser Bewegung wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 14,95 und 15,15 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 15,28/15,36/15,48 und 15,69 US-Dollar. Die nächsten Unterstützungen wären bei den Marken von 14,72/14,62/14,49 und 14,29 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/