Das US-Analysehaus Bernstein Research hat National Grid von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 890 auf 950 Pence angehoben. Analystin Deepa Venkateswaran begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den aufgehellten Aussichten für das US-Geschäft des britischen Energieversorgers sowie gesunkenen Risiken auf dem Heimatmarkt. Zudem schraubte sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 und 2021 nach oben./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-06-14/08:39

ISIN: GB00BDR05C01