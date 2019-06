Die Regierung Venezuelas hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hyperinflation einzudämmen und neue Banknoten herausgegeben. Am Donnerstag wurde eine Stückelungen von 10.000, 20.000 und 50.000 Bolivar eingeführt, so berichtet es "The Guardian". Damit soll das Zahlungssystem effizienter gestaltet und der Handel erleichtert werden, sagte die Zentralbank in einer Erklärung. Die größte dieser Banknoten ...

