Insgesamt beherrscht eine grobe Seitwärtsphase seit Anfang 2013 das Handelsgeschehen in der EasyJet-Aktie, das Wertpapier schwankt zwischen 851 und 1.929 GBp seitdem seitwärts. Das letzte markante Hoch markierte der Wert bei 1.808 GBp im Sommer letzten Jahres und gab seitdem in der Spitze um gut 53 Prozent nach. Dabei hat sich das EasyJet-Papier wieder an seine untere Handelsspanne begeben, allerdings offenbart ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2017 ein ganz anderes Bild. Hier hat sich nämlich eine ausgeprägte SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie (abfallend) um 1.136 - X GBp entwickelt. Diese wurde im Übrigen vor wenigen Wochen gebrochen, wodurch die beschriebene SKS-Formation nun einer Aktivierung unterliegt und weitere Abgaben nach sich ziehen könnte.

