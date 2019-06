Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde von 183 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fusion mit Praxair zum weltweit größten Industriegasekonzern dürfte das Wachstum und die Profitabilität von Linde mittelfristig steigern, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sollten Anleger angesichts dieses komplexen Zusammenschlusses mit dem ehemaligen US-Wettbewerber Geduld aufbringen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 05:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BZ12WP82