Nach schwachen US-Konjunkturdaten hat sich die Wall Street am Vorabend stabil halten können, während in Asien die Unruhen in Hongkong die chinesischen Börsen belasten. Für den DAX dürfte der Handelstag daher uneinheitlich beziehungsweise mit leichten Verlusten starten. Der Fokus der Anleger richtet sich weiter auf Handelsstreit und Geldpolitik.

